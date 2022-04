Charles BOBICHON

*Marketing stratégique et opérationnel

- Définition de la politique marketing alignée sur la vision de la Direction Générale

- Etude stratégique; analyse de marché, positionnement concurrentiel, mix-produit, …

- Mise en place et suivi des plans marketing opérationnels (mise en place du budget et du suivi avec les équipes commerciales, …),

- Gestion, optimisation des gammes Produit et de leurs rentabilités,

- Mise en place d’indicateurs de suivi de performances (Key Value Drivers, ….).



*Développement commercial & assistance technique

- Participation à la définition de la politique commerciale de l’entreprise et des orientations stratégiques,

- Responsable Grands Comptes : définition et négociation des conditions commerciales,

- Définition et coordination des politiques de prix et marges,

- Support à la vente en tant qu’expert technique dans le domaine du « couchage papier ».



*Management d’équipe et direction de projet

- Directeur Marketing Europe & Asie. Management d’une équipe de 5 personnes (équipe d’assistante technique à la vente, responsables Produit),

- Directeur de projets (pilotage avec les équipes R&D, usines et équipes commerciales).



Mes compétences :

B to B