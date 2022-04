Jeff TONNAR

Expert scientifique dans les domaines de la formulation pharmaceutique et biotechnologique

• Formulations injectables de protéines

• Drug delivery (nanoparticules, hydrogels, polymères, complexes,...)

• Développement pharmaceutique (R&D, transfert, stabilité,...)



Expérience importante en gestion de projet (analytique, réglementaire, marketing, médical, production, ...)



Créativité scientifique (3 brevets, 16 publications, prix de la meilleure thèse en chimie des polymères)

Excellentes capacités de communication et de management



Doté d'une grande capacité d'adaptation, d'analyse et de synthèse, je suis pragmatique et autonome. J'aime prendre des initiatives et travailler en équipe. Je suis quadrilingue Anglais, Français, Allemand et Luxembourgeois.



Mes compétences :

Polymère

Recherche et Développement

Formulation

Biotechnologies

Emulsions

Physico-chimique