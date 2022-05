Guillaume MARTIN

Management

- Gestion de projets : recherche & développement, transfert de technologies, production et qualité

- Encadrement de personnel : 7 techniciens de production, 7 techniciens hospitaliers, étudiants

- Gestion de laboratoire : organisation de la production et du stockage de prélèvements, gestion du matériel et des équipements

- Qualité : travail soumis aux normes ISO 2001:2000, CRB NF S 96-900, utilisation des logiciels Kalilab et GesQual



Biotechnologies

- Biologie cellulaire : culture cellulaire, cytométrie en flux, microscopie à fluorescence

- Biochimie : Western Blot, fluorimétrie

- Biologie moléculaire : PCR, clonage d'ADN