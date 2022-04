Charles BOISDRON

Designer graphique print/web à Nantes depuis plus d’un an, j’ai eu l’occasion de travailler dans plusieurs agences de communication et de web et donc de confirmer mes compétences en direction artistique.



Ayant traversé différentes tendances, je sais m’adapter et innover en fonction de vos projets. En travaillant avec moi vous aurez la chance d’avoir un interlocuteur unique et disponible.



Vous pourrez également profiter des compétences de mon réseau professionnel et bénéficier ainsi d’une large gamme de prestations sur-mesure.



Passionné par mon métier, je suis créatif et sais développer des projets dans leur ensemble.

Alors n’hésitez pas à me contacter si vous avez un projet print ou web !



Mes compétences :

Webmaster

Infographiste

Maquettiste

Graphiste

Web design

Adobe