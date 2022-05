Mickaël GUERIN

[ginger minds]

est une agence digitale indépendante qui a vocation à accompagner les entreprises sur leurs problématiques e-business, et devenir un véritable partenaire de leur développement.



L’agence intervient de la définition de la stratégie digitale à la mise en œuvre (déploiement de solutions multimédia), jusqu’à l’accompagnement de votre activité on line (animation commerciale, production de contenu,…)



Créé en 2005 à Nantes, [ginger minds] accompagne des grands comptes nationaux à maturité sur des projets stratégiques : Point.P (Saint-Gobain), Planet Sushi, Sofinco (Crédit Agricole Consumer Finance), Sogecap (Société Générale), Monsieur Meuble, ATOL les opticiens, Eram… et des PME/PMI régionales.

Autres références : Sharp, COVEA, Natixis, Roc Eclerc, KparK, Lustucru, ...



ADN de l’AGENCE

véritable architecte expert de support digitaux (site internet, mobile, applications métiers, …) cohérents et synchronisés avec le plan de développement marketing et communication



NOS DOMMAINES D'EXPERTISES :

Consulting

E-business, marketing étude, marketing relationnel, organisation, accompagnement au changement



Webdesign

Ergonomie, expérience utilisateur, créativité, respect des standards d’usage, illustration



Technology

Interaction systèmes d’information, culture open source, développement web, applications mobile



Webmarketing

Mécanique relationnelle, SEO & SEM, affiliation, display, comparateurs, partenariats visibilité, e-mailing



Web content management

Scénarisation, mise en scène, conception et production éditoriale web, production et post productions vidéos, 3D, flash, …



Analytic & reporting

Système de mesure, analyses statistiques, préconisation en temps réel



Visitez notre site :

http://www.gingerminds.fr/



Nous contacter :

GINGER MINDS NANTES 02 40 69 41 97

GINGER MINDS LYON 06 79 41 23 05



Mes compétences :

Stratégie internet

Management

Conseil marketing

New business development

Développement commercial

E-business

Webmarketing

Cross canal