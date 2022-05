Marie WHITE - BORNE

Master in Business Studies (MBS)

15 ans d'expérience en E-commerce & Digital marketing et bilingue en anglais.

www.marie-white.com



Tombée dans le web dans les années 2000 à Dublin pendant le boom économique et la bulle internet, ce canal de distribution m’a toujours passionné par son potentiel, la taille de sa zone de chalandise et la rapidité de son évolution.



15 ans plus tard, toujours dans le milieu du digital & du e-commerce j’ai eu la chance d’observer l’évolution du comportement d’achat du consommateur, un monde non plus dirigé par l’offre mais bien par une communauté de consommateurs (ou « consom’acteur »)….



Aujourd’hui, l’entreprise doit (ré)apprendre à mettre le consommateur au centre de ses problématiques et intégrer des nouvelles interactions avec lui. Elle doit aussi comprendre toutes ces nouvelles données et nouveaux outils à disposition pour mieux lui parler…



Grâce à mon expérience, j’aime, dans ma vie professionnelle, participer activement à cette évolution au cœur de l’entreprise…



Mes compétences :

WEB

Management

Marketing

E commerce

Luxe

Horlogerie

Internet

Stratégie digitale