Charles Bollon

Nous sommes une société spécialisée dans l'emballage industrielle. En quelques mots nous fabriquons des caisses en bois sur mesure ou en série que nous livrons chez nos clients.



Nous proposons également l'emballage de tout type de matériels en caisse bois, calage en container, mise sur flat, protection spécifique,... ces prestations peuvent être effectuées chez le client ou en nos locaux selon les possibilités.



Notre domaine de compétence est vaste. Nous sommes affiliés au SEILA ( Syndicat de l'Emballage Industrielle et de la Logistique Appliquée ) Membre N°96. C'est pour vous une assurance qualité, nous avons par le biais de ce syndicat un cahier des charges déterminant une charte de qualité ( exemple : Typologie d'emballage et de caisse défini suivant le matériel en prenant en compte les contraintes de transport, de manutention; si vous avez un transport maritime de machines outils sûrement sensible à l'air marin corrosif par essence, nous vous proposerons un emballage en cat 4C ).



