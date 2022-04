Charles BONNAY

En passe de débuter ma dernière année de formation en Master 2 - Management des Vins et Spiritueux chez KEDGE BS, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir en apprentissage.

Dynamique et motivé, je sais faire preuve d'écoute, d'inventivité, et de bonnes capacités d'analyse et relationnelles dans les projets que j'entreprends.



Mes compétences :

Relations internationales

Relation client

Communication

Marketing

Trilingue Anglais/Espagnol

Negociation internationale