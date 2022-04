Charles BORDRY

Je suis actuellement étudiant en 3ème année d'école d'ingénieur à Grenoble INP - Génie Industriel. La filière Ingénierie Développement de Produit me permet d'approfondir des compétences en conception assistée par ordinateur, en simulation et en prototype. Cette formation me permet d'avoir un regard pointu sur le milieu technique de l'industrie mais aussi une vision globale sur le fonctionnement de l'entreprise en terme d'organisation, de relationnel et de gestion de projet au sein d'une équipe. Finalement, je réalise le dernier semestre de ma formation Grenoble INP - Génie Industriel en échange avec l'université de KTH située à Stockholm en Suède.



Mes compétences :

Conception mécanique

AMESim

SolidWorks

Ansys workbench

Simulation numérique

Pro/ENGINEER

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

CATIA

ANSYS