Charles Boubacar SARR

Titulaire d'une licence en Qualité Sécurité Environnementales et alimentaires (2014) et d'un diplôme de technicien supérieur en hygiène sécurité environnement 2013 j'ai effectué effectué mes études universitaires à Institution Sainte Jeanne d’Arc Post-bac de Dakar.

Durant ces trois années d'études j'ai bénéficié d'une formation en alternance m'ayant permis d’acquérir beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, de la qualité mais aussi de l'environnement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sphinx

EViews