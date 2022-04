Artisan du logiciel, j'attache une importance particulière à l'amélioration continue par l'évangélisation des bonnes pratiques de développement et de l'agilité.



Mes domaines de prédilection sont le développement backend (Java/JEE, Spring, Hibernate) et frontend (HTML, CSS, jQuery, Backbone.js).



Pour plus d'informations sur mon parcours et mes compétences, vous pouvez consulter mon cv en ligne : http://charles-bouttaz.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Hibernate

JavaScript

Java EE

WebServices

HTML / CSS

Spring Framework