Charles BRINGAND

Titulaire d'un Baccalauréat technique spécialisé dans le commerce, j'ai intégré la faculté de droit et sciences politiques de Dijon en 2002.



Après une formation orientée vers le droit public, j'ai obtenu un Master 2 "professions juridiques du sport".



Passionné de sport (je pratique régulièrement le Football et l'Aïkido), j'ai financé la fin de mes études en travaillant comme pigiste à la rédaction sportive d'un quotidien régional.



Après l'obtention du CRFPA, j'ai rejoins une école de formation à la profession d'avocat où j'ai pu faire six mois de stage à la direction des affaires juridiques de la ville de Lyon et six mois de stage au cabinet Jurilex dans le domaine du droit du sport.



J'ai obtenu mon Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat en 2012 et j'ai intégré en 2013 le cabinet Jurilex en qualité de collaborateur où je travaille essentiellement sur des dossiers liés au droit du sport.