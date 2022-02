Florence LEJEUNE-BRACHET

Avocat inscrit au Barreau de Nantes depuis 1993, j'exerce mon activité principalement au service des particuliers dans le domaine civil et au service des sociétés et commerçants dans le cadre des vente de fonds de commerce et des difficultés liées aux baux commerciaux.



Mes compétences :

Divorce, affaires familiales

Divorce international, exequatur/transcription de jugement étranger

Etat civil (adoption, rectification et modification)

Mariage à l'étranger (annulation mariage, mainlevée d'opposition à mariage)