Bonjour,



Je suis né à GRENOBLE le 02 mars 1949.



Je suis avocat au Barreau de GRENOBLE depuis ma prestation de serment le 31 décembre 1973.



Je suis associé au sein de la Société Civile Professionnelle d'Avocats Patrice GIROUD Isabelle STAUFFERT-GIROUD depuis avril 1979.



J'ai assuré trois mandats au Conseil de l'Ordre, dont deux consécutifs.



J'ai été secrétaire du Conseil de l'Ordre pendant les exercices 2005, 2006 et 2007.



J'ai été Délégué CNBF ( Caisse Nationale des Barreaux Français) de la Cour d'Appel de GRENOBLE pendant deux mandats non consécutifs, le dernier s'étant achevé le 31 décembre 2010.



J'ai été Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de GRENOBLE pour les exercices 2008 et 2009.



Je suis membre du Conseil d'Administration d'ALPTIS, association de prévoyance dont le siège social est à LYON.