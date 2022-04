Charles CABY

Green Alternative est une société qui dépense son énergie pour économiser celle de ses clients : les entreprises évoluant dans des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés.



Green Alternative est un cabinet de conseil nouvelle génération qui développe ses propres outils technologiques innovants de mesure et d'analyse des consommations énergétiques.



Ces derniers lui permettent de détecter de manière localisée les gaspillages énergétiques qui y existent et de proposer des plans d'actions mettant en place les solutions technologiques et humaines adaptées permettant d'y répondre efficacement.



Green Alternative permet ainsi à ses clients de :

- réduire leurs coûts de fonctionnement en diminuant d'au moins 30% leurs factures énergétiques

- limiter leurs impacts sur l'environnement

- s'adapter aux nouvelles réglementations environnementales issues des grenelles de l'environnement.



