Charles CAILLIAU

En charge du suivi de l’activité commercial service de l’agence de Lille services sur 3 départements (59-62-80) avec une équipe composée de : 4 ingénieurs des ventes – 5 responsables techniques de maintenance et 2 conducteurs de travaux.

Ma mission est de :



- Garantir le maintien et l’accroissement de la satisfaction client et du suivi des contrats de maintenance (présence terrain)

- Assurer le reporting de ce suivi auprès des équipes techniques agence.

- Pérenniser et développer le portefeuille client en nombre d’ascenseurs et de portes automatiques.

- Etablir des études de travaux et de maintenance. .

- Assurer le suivi et l’édition des dossiers d’ appels d’offres : Analyse des cahiers des charges, chiffrage et remise des offres.

- Gérer la mise en conformité du parc ascenseur de l’agence selon les évolutions de la réglementation en vigueur.

- Assurer l’atteinte de l’objectif en termes de chiffre d'affaire sur les travaux de modernisation ascenseur.

- Assurer l’atteinte de l’objectif en termes d’évolution du parc ascenseurs de l’agence.