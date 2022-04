Charles CASALIS

Je suis Designer produit centré utilisateur. En tant que designer, je pense qu’il est nécessaire d’embrasser, de considérer autant que possible, tous les spectres composant le design : le graphisme, le volume et bien sûr, l’utilisateur.

C’est pourquoi, j’ai décidé d’avoir une licence à l’ESAA (Ecole Supérieure de Design de Troyes), où je me suis spécialisé en design produit. Durant ma scolarité à l'ESAA, j’ai pu développer ma créativité et une certaine sensibilité artistique. J’ai également pu acquérir de l’expérience grâce aux stages (7 mois au total), aux nombreux projets en équipe (avec les graphistes et designers d’espace) et aux diverses expositions auxquelles nous avons participé. J’ai été diplômé en 2011. Ensuite j’ai décidé de me plonger dans une autre perception du design, une culture différente.

Ainsi, j'ai intégré l’UTC (Université de Technologie de Compiègne) pour y faire un Master. Ce Master UXD (User Experience Design) est une approche originale et nécessaire du design. Il place la créativité face aux sciences de l’homme (Sociologie Cognitive, Philosophie,..). Il m’a aussi permis de rencontrer des personnes différentes (nombreux projets en équipe avec des ingénieurs) et d’appréhender des domaines que je ne connaissais pas (paradigme de l’enaction). Je suis diplômé depuis Août 2014. J’ai fini ma scolarité à l’UTC par un stage intense, édifiant et passionnant chez L’Oréal Paris France.

Le design d’émotions m’intéresse particulièrement. En outre, lorsque je me lance dans un projet, je tente d’établir comme priorité la considération des utilisateurs avant toute autre chose.



