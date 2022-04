Charles CATHERINE

Passionné par la culture au sens large, je possède une double casquette : l'audiovisuel et le spectacle vivant.

Après un Master 2 en gestion de projets culturels et un Master 2 d'histoire culturelle internationale, j'ai multiplié les expériences en administration et suivi de projets culturels. Tout d'abord dans l'audiovisuel, auprès de l'équipe innovante de Vodkaster.com, en éditorial cinéma et événementiel, mais aussi avec de jeunes réalisateurs de courts-métrages, en gestion de plateau et communication. Par la suite, j'ai travaillé au sein d'associations de spectacle vivant (Les Embardés, RDVDanse), mais surtout à la Sacem, à la tête de la section Danse, où il s'agissait de réorganiser toute la gestion du droit d'auteur lié aux musiques insérées dans les spectacles de danse donnés en France. Contact avec les publics (compagnies, théâtres, institutions), gestion administrative, communication : tel était mon quotidien.

Aujourd'hui, je développe mes activités de communication et de force de vente auprès de compagnies de danse, mais je reste ouvert aux arts du spectacle et à l'audiovisuel.



Mes compétences :

Responsable

Danse

Community manager

Rédaction

Communication

Cinéma

Spectacle

Production

Théâtre