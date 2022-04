Charles CAVALLIER

À la suite d'une formation d'ingénieur spécialisé, mon appétence m'a menée vers le monde de la logistique, là où les flux physiques, financiers, d'information convergent. Curieux, j'aime travailler au sein d'entreprises de secteurs d'activité différents. À ce jour j'ai pu explorer l'univers de l'industrie pharmaceutique, des transporteurs et aujourd'hui celui de l'industrie chimique, là où j'ai mettre à contribution mes compétences relatifs au transport de marchandise dangereuses, aux stratégies douanières, aux études marketing, à l'élaboration de processus et aux différentes méthodes d'entreposages. Mon contrat d'apprentissage arrive à terme dans quelques mois, j'aimerais découvrir de nouveaux environnements tout en promouvant mes capacités d'analyse, d'esprit critique, d'anticipation et de rigueur.



Mes compétences :

Commissionnaire de transport

Commerce international

XML

Microsoft Access

Import

Gestion de projet

Export

Lean supply chain

Microsoft Excel

Microsoft Word

Fiscalité douanière

E-commerce

Chaine logistique

Optimisation des process

Transport de marchandises

Transport international

Microsoft PowerPoint

Système d'information

Transport maritime

Transport routier