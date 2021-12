Charly DE GONGORA

Attentif aux opportunités professionnelle en Haute Savoie, je suis disponible pour échanger avec les professionnels et pret à partager mon expérience dans le management de la logistique et de la distribution et de m'ouvrir vers de nouveaux produits, nouveaux marchés, nouvelles rencontres.



Jexerce actuellement la fonction de Responsable dexploitation dans lune des plus grandes agences de transport en France en pleine transformation



Mes missions principales consistent à gérer les coûts sur les différentes phases de lagence et de performer sur la qualité de service du transport des « premiers » et « derniers » kilomètres. Cela se traduit par lanimation quotidienne de la performance auprès des partenaires et de nos moyens propres mais aussi par lalimentation régulière des tableaux de bord communiquant avec les différentes Directions de lentreprise. Plus précisément, janalyse les anomalies qui génèrent de la non qualité et de lirritant client et ajuste les plans dactions de lagence en comité de Direction. Le sourcing, lachats de prestations, les négociations, ladaptations des moyens, la mise en place de solution de transport, le recrutement du personnel, le management des équipes, illustrent en grande partie mon champ dactions et rythmes mes semaines !