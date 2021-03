Né au Puy-en-Velay, j'ai beaucoup voyagé. Depuis mon plus jeune âge, il m'a été permis de vivre à l’étranger, dans des conditions pas toujours luxueuses. En effet, Haïti (1 an) , Inde (3 ans), Éthiopie (5 ans), Madagascar (1 an) sont autant de pays où j'ai vécu dont le seuil de pauvreté n’est pas comparable à celui de la France. Fort de ces expériences, j'ai acquis une certaine agilité mentale et une bonne faculté d’adaptation. Après avoir obtenu mon bac, je me suis lancé dans des études de transport routier de Marchandise et y ai découvert une passion. Bac+2 à Rungis, Bac+3 à Monchy-Saint-Eloi et finalement Master à Paris, le transport fait maintenant partie intégrante de mon choix de carrière.



Ayant effectué toutes mes études en alternance, j'ai eu l’opportunité de travailler parmi les plus grands noms du transport à savoir (par ordre chronologique) Mory Group International pendant 15 mois, MAERSK à Madagascar pendant 6 mois et DHL Freight pendant 3 ans. Les missions ont été diverses et variées, en commençant exploitant à l’export international chez Mory Group, puis assistant du Directeur Général de MAERSK Madagascar, pour finir analyste des performances à la Production Nationale de DHL Freight France.



Aujourd'hui à Strasbourg, je cherche un emploi qui me permettrait d'exprimer au mieux les différentes qualités que j'ai pu acquérir au fil de mes expériences personnelles et professionnelles.



A bientôt je l'espère!



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

VBA

Leadership

Esprit d'?quipe

Logistique

Aisance relationelle

Gestion de projet

Transport international

