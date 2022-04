Charles CECCALDI

Au cours de mes quinze ans passés dans la grande distribution spécialisée j'ai su développer un véritable esprit de compétition commercial.



J'aime relevé les défis et fait preuve d'inventivité pour atteindre les objectifs définis.



Je m'appuie pour cela sur ma passion pour la stratégie d'entreprise, que je suis capable, à mon niveau, de traduire en feuille de route et en plans d'actions concrets pour mes équipes.

L'important pour moi étant de leur donner du sens et de les faire grandir en autonomie.



Mes compétences :

Management

Gestion des stocks

Stratégie commerciale