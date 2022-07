Mikael GILBRIN

Formation, animation et gestion furent les maîtres mots de mon parcours.



Maitre de stage pour les BEP, Bac Pro et DUT commerces.

Spécialités



Management : Analyse de CV, recrutement, coaching, entretien d'evaluation, gestion des prestataires



Gestion : Pilotage du compte d'exploitation, analyse des indicateurs economiques, gestion du flux financier, organisation de la logistique, veille concurentielle



Formation : Animation de formation, formation et évolution des équipes,accueil et pilotages des stagiaires



Fidélisation : suivi et création de partenariat, mise en place fidélisation client, implication dans la vie locale.



Mes compétences :

Analyse de données

Formateur

E commerce

Drh

Manager

Community management

Sport

Service client

Iphone

Secouriste Et Sauveteur Du Travail