Après avoir débuté ma carrière en cabinet d'audit (Ernst & Young Paris), j'ai appris et exercé durant une quinzaine d'années le métier de conseil en recrutement au sein d'un grand réseau international. L'envie de rejoindre le monde de l'entreprise dans une fonction "développement des ressources humaines" s'est concrétisée en 2005 avec la Banque Palatine.



Filiale à part entière de BPCE deuxième groupe bancaire français, spécialiste des dirigeants et des entrepreneurs, notre Banque d'envergure nationale mais à taille humaine offre un format atypique et stimulant : chaque collaborateur travaille dans un contexte de proximité + réactivité + prestations sur mesure, se sent responsabilisé, peut mesurer au quotidien sa contribution à la réussite globale.



Nous recrutons de manière habituelle pour les métiers suivants :

. chargés d'affaires entreprises,

. conseillers en gestion de patrimoine,

. gestionnaires bancaires spécialisés.



Et au cas par cas :

. directeurs de centre d'affaires,

. analystes financiers,

. experts fonctions support (audit, organisation, informatique...)



Alors, si vous investissiez vos talents bancaires et votre personnalité affirmée au sein d'un établissement pas tout à fait comme les autres ? je suis joignable à l'adresse charles.chabod@palatine.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Talent acquisition