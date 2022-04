Charles CHAPONNAY

Les enjeux, financiers et environnementaux, liés au désamiantage et à la dépollution des sols sont de plus en plus importants. HELFY, cabinet de conseil et bureau d'etudes en environnement, vous accompagnera de manière pragmatique pour gérer de manière optimale ces problématiques.



Nos compétences sont multiples :



- Formations et conseils auprès des entreprises de désamiantage



- Réalisation des études de pollution de sols, des diagnostics Amiante, des diagnostics déchets qui sont nécessaires lors de tous projets de rénovation, de démolition ou de requalification de sites



- Assistance à Maîtrise d'ouvrage auprès des industriels, promoteurs immobiliers, entreprises de grande distribution, collectivités...



- Redaction de dossier ICPE



Mes compétences :

Désamiantage

Dépollution

Démolition

Assistance à maitrise d'ouvrage

Etude sites et sols pollués

Dossier ICPE

Développement commercial