Charles CHARLES LEYDIER

Je suis à la recherche d'un poste comme Technicien, mesures physiques, méthodes ou maintenance.



Compétences acquises récemment :

- Électromécanique

- Pneumatique

- Hydraulique

- Schéma d'installations électriques et pneumatiques (WinRelais)

- Automatisme (programmation en Ladder avec Twido ou PL7pro, en Grafcet)

- Stratégies de gestion de la maintenance



D'un tempérament volontaire, calme et minutieux je suis là pour vous apporter ma rigueur et ma minutie, afin de participer avec vos effectifs à un gain de production, par la métrologie ou la maintenance.



Mes compétences :

Traitement de surface

Traitement du signal

Programmation orientée objet

Métrologie

Électronique

Dessin technique

Cryogénie

Automates programmables

Spectrométrie de masse

Matériaux

Microsoft Excel

Microsoft Word

Labview

Microsoft PowerPoint

Thermocouples

C Programming Language

Maintenance industrielle

Métallisation

Instrumentation

Procédes sous-vide/ultravide

Hydraulique

Électromécanique

Pneumatique