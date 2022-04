Charles CHAUVEAU

Je suis actuellement Manager du service comptable de la société Autoliv ISODELTA (filiale du groupe coté AUTOLIV). J’encadre au quotidien une équipe comptable de 7 personnes. Mes missions vont de l’établissement des comptes annuels (Liasse fiscale) à l’émission des reporting mensuels US GAAP. Je supervise les différents audits, financier, SOX et interne.



Ma spécialisation dans le domaine de la comptabilité a débuté avec un Institut universitaire technologique de Gestion des Entreprises et des Administrations. (Stage Contrôle de Gestion chez SOREGIES et Stage Comptable chez BSR). J'ai ensuite réalisé une école de commerce afin d'élargir ma compréhension du monde de l'entreprise, tant en conservant un parcours spécialité Audit et Expertise Comptable. J’ai intégré le cabinet Deloitte & Associés de Tours en septembre 2008 après un stage de 6 mois, puis celui de Toulouse durant 3 ans. Cette expérience au sein d’un cabinet d’audit m’a permis de renforcer mes connaissances techniques dans les domaines de la gestion, de la comptabilité ainsi que dans la finance. Responsable de mission pendant 4 ans, ceci m’a permis d’approfondir mes compétences en matière de management d’équipe, de respect des procédures et des délais. J’occupais le poste de superviseur (assistant Manager). Mon rôle était de superviser les missions d’audits, de l’établissement des lettres de mission à la préparation des rapports. Je préparais et réalisais les réunions de synthèse avec les clients. Mon équipe d’audit variaient en fonction de mes clients (2 à 8 collaborateurs). L’essentiel de mes clients étaient des industriels de tailles diverses (25 à 450m€ de chiffre d’affaires). Je finalise actuellement mon diplôme supérieur de comptabilité (UV de droit non validée).



Renseignement Divers:



Logiciel Informatique:

Koala, Baan, Ciel comptabilité, Audit System 2, ERP MOVEX (AS400)



Vie Associatives :

- Trésorier de l’association du bureau des sports de l’ESCEM Tours (budget 150 000€)

- Membre de la société de recherche archéologique chauvinoise (SRAC) durant 5 ans

- Membre de l’association de la Cité Médiévale et du Comité de Jumelage de Chauvigny





Mes compétences :

Comptabilité référentiel Français (PCG92), USGAAP,

Analyse financière

SOX

Management d'équipes

Contrôle interne

Audit

Finance

Fiscalité

Comptabilité

Contrôle de gestion

Conseil

US GAAP

Sarbanes-Oxley

International Financial Reporting

IBM AS400 Hardware

Due Diligence

Ciel Compta

Baan