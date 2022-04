Escem ÉCOLE DE MANAGEMENT

L’ESCEM, École Supérieure de Commerce Et de Management est née de la fusion des ESC Tours et ESC Poitiers en 1998. Le groupe est ensuite rejoint par ECG Orléans en 2012.



C'est un établissement d'enseignement supérieur régi par un syndicat mixte, composé de deux collèges : le collège « Vienne », constitué d'un membre, le Syndicat mixte de l'ESC Vienne, réunissant la CCI de la Vienne, le Conseil général de la Vienne, la ville de Poitiers et la CCI régionale Poitou-Charentes ; le collège « Touraine », constitué de trois membres, la CCI de Touraine, la CCI régionale Centre, la CCI du Loiret.



L'ESCEM est implantée sur trois campus à à Orléans, Poitiers et Tours. Elle compte environ 2200 étudiants. L'école est accréditée AACSB International.



Quelques chiffres clés :

• 2200 étudiants

• 17 000 diplômés, travaillant dans 112 pays

• 65 professeurs permanents de 11 nationalités différentes

• 80 universités partenaires et 21 doubles diplômes

• 200 étudiants internationaux reçus chaque année et 40 nationalités représentées

• 400 entreprises partenaires

• 1 forum Entreprises accueillant 80 entreprises et 150 professionnels

• 7500 offres de stages par an et 4500 offres d’emplois

• 20 % des diplômés travaillent à l’International

• 1 incubateur : 280 projets accompagnés depuis 5 ans et plus d’une centaine d’entreprises créées





Mes compétences :

Business

COMMERCE

Formation

Formation continue

Formation initiale

Management