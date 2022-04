Eleonore NAEGELE

Diplômée d'Ecole de Commerce depuis 2010, j'ai intégré le cabinet AXYLIS CONSEIL en 2011.



Je dispose de qualités telles que la rigueur, l'organisation et la concentration, acquises grâce à la pratique de l'athlétisme.

Je suis motivée par le fait d'apprendre et de comprendre les mécanismes propres à diverses entreprises et secteurs d'activités.



Mes compétences :

Expertise comptable

Analyse financière

Consolidation

Gestion

Contrôle de gestion

Fiscalité immobilière

Fiscalité des groupes de société

Management