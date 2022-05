Martin DUPREZ

Actuellement en poste en tant que conseiller financier aux particulier, j'ai pour mission d'accompagner les clients dans leurs projets et de les aider à valoriser leur patrimoine financier.





Au paravant, j'ai effectué un stage de fin d'étude chez fortuneo au service clients spécialisé bourse jusqu'à fin septembre, j'ai pour missions:



passage d'ordres, informer les clients sur l'actualité financières, gérer la couverture des clients et gérer les réclamations.



J'ai un validé un mémoire de fin d'études sur l'évolution des relations entre les gestionnaires d'actifs/patrimoine avec leur clientèle pendant la crise des subprimes.



Je gère en ce moment un portefeuille titres d'une valeur de 374000€ (100000€ en direct, et 274000€ en conseils)



Je suis diplômé de la grande école ESCEM depuis le 15 juillet.



Avant d'entrer à l'ESCEM, j'ai obtenu un Deug d'économie et de gestion à la faculté catholique de Lille. Les principales matières étaient de la Macroéconomie, de la microéconomie, du commerce international, de la comptabilité, et du control de gestion.



durant mon année de césure (2009-2010), j’étais assistant en banque privée à la BNP Paribas.Mes différentes missions étaient autour du conseil en placements: financier ou immobilier.



J'ai été en charge de relancer l'activité d'arbitrage en proposant aux clients de réorganiser leurs placements financiers dans leur PEA ou assurance vie. Pour cette mission j'ai développé un outil Excel afin de rendre le travail plus efficace et que les futurs stagiaires aient des facilités à remplir cette mission



Contacts: Téléphone 06 26 91 14 25

Mail mart.duprez@gmail.com



Mes compétences :

Pack office

Sport

Football

Excel

bourse

asset management

dynamique

access