Adeline THUILLIER-LAJOINIE (LAJOINIE)

Diplômée de lESCEM, major de la filière RH, jévolue depuis près de 10 ans dans le domaine des Ressources Humaines dans des secteurs dactivité divers : lagro-alimentaire, le domaine bancaire et actuellement au sein du Groupe La Poste. Jai occupé différents postes qui mont passionnés : Responsable Ressources Humaines, Responsable Recrutement, Sélection et Accompagnement individuel et désormais, Directrice des Ressources Humaines.



Ce que jaime ?

-Appuyer les managers dans leurs besoins pour être reconnue comme un véritable partenaire

-Accompagner le développement dune équipe motivée et enthousiaste

-Participer à la transformation de lentreprise et contribuer ainsi à lamélioration de la performance collective



Ce qui me caractérise ?

Mon orientation client, mon esprit dinitiative et de coopération qui mont permis dinfluer favorablement sur la bonne marche des évolutions de ces environnements professionnels.