Marie MESURE

Je suis actuellement chef de projet digital sur les pages "chauffage et chaudières" et "Economies d'énergie" du site particulier d'ENGIE (ex GDF SUEZ) : https://particuliers.engie.fr/.

Mon rôle est de développer le trafic sur les pages en grande partie en améliorant le SEO et d'augmenter la conversion en leads.



J'ai pu également pendant 3 ans exercer le poste de chef de produit et lancer de nouvelles offres sur les canaux téléphoniques et sur le web suite à mon diplôme à l'ESCEM (école de commerce et de management de Tours).



Mes compétences :

Gestion de projet

Lancement de produits

Wordpress

Adobe Photoshop CS3

Microsoft Office

Autonomie

Marketing opérationnel

Marketing produit

Google analytics

Marketing

Relations clients

Création de site web

Briefing

Relationnel

Persévérance

Trade marketing

Emailing

Microsoft PowerPoint

Google Adwords