Junior BOULLEYS

Grâce à ses missions dans le secteur financier sur des projets de transformation combinant organisation, management et système d’information, Junior justifie d’une expérience riche et complète.



Au cours de ses précédentes missions, il a développé une expertise sur le pilotage de projets réglementaires.



Compétences projet :

- PMO, Assistance à maitrise d'ouvrage, Gouvernance et modélisation de données, Organisation et modélisation des processus, Conduite du changement, Gestion des référentiels.



Compétences métier :

- Normes réglementaires et prudentielles (Bâle II, Bâle III, EMIR), Production d'états réglementaires, Risque de crédit et de contrepartie (RWA, EAD, EL, EFP, CVA), Risque de liquidité, Externalisation de processus métier (BPO), Contrôle Permanent, Conformité.



Compétences techniques :

- Recette fonctionnelle, Recette technique, Maintenance évolutive et applicative, Assistance à la production, SQL, Toad, SAB, ANADEFI.



Mes compétences :

Audit

AMOA

Banque

Business intelligence

Communication

Conseil

Consultant

Édition

Finance

Gestion de projet

Marketing

Pilotage

Prospection

Qualité

Organisation

Bâle 2

Management projet

Gouvernance

Relations publiques

Décisionnel

Bâle 3