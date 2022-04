Charles Christian NSEGBE

Après l'obtention de ma Licence Professionnelle en Marketing Manager Opérationnel (Mention Bien) à l'Ecole Supérieure de Gestion de l'Université Catholique de Bertoua), je me suis vite enrôlé dans le monde professionnel avec entre pour responsabilités de développer de nouveaux points de distribution pour la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun ou de développer le portefeuille de la marque "Gilbey's"​ de Guinness. Je justifie aussi d'une bonne expérience dans l'analyse de données comme élément d'aide à la prise de décisions et la formation d'équipes de ventes pour accroître leur potentiel.



Dans mes activités, je prends des risques pour bâtir ma vision et la partager. Je ne suis pas un suiveur, car j'aime innover.



Mes atouts mon dynamisme, ma rigueur, ma fiabilité, mon pragmatisme.



Mes compétences :

Informatique

Adaptabilité

Process

Proactivité

Analyse

Implication

Microsoft Word

Microsoft InfoPath

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop