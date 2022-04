Charles CLERQUIN

Issu du milieu de l'urgence en ile de France et riche d'une expérience de plus de vingt ans.

La gestion de l'urgence ou rien n'est jamais normé, demande de la créativité, de la réactivité et de l'inventivité.

Le dynamisme, la diplomatie, l'esprit d'intiative, la pugnacité et le sens du devoir sont autant de caractéristiques qui m'animent.

J'ai acquis au fil des ans les qualités me permettant aujourd'hui de diriger SOLUTIONS RAIL unité de transport urgent férroviare de GEOPARTS filiale du groupe GEODIS-SNCF.

Cette unité propose avec son maillage ferroviaire, une offre de service unique en europe en terme de fiabilité et de rapidité, TGV, Eurostar, Thalys et ICE, sont les tractions utilisées.

J'ai, depuis 2012, rejoint le groupe ONET, j'y ai dirigé une agence de propreté du matériel roulant de la SNCF, sur l'axe nord (EUROSTAR, THALYS, TGV, TER, ...).

Après un passage dans le secteur de la manutention de bagages aéroportuaire sur Roissy, client unique Air France, j'ai repris une agence Propreté-Multiservices pour le compte de la RATP (nettoyage du matériel roulant et des espaces publics et privés, Gares et stations RER, Métro, Tramway, Bus,...) agence que je dirige actuellement.



Mes compétences :

Communication

Express

Messagerie

Transitaire

Transport

Transport urgent