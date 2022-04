Charles COCHET

Professeur agrégé de mathématiques, titulaire d'un doctorat (Paris 7).

J'enseigne depuis 6 ans les mathématiques et l'informatique en CPGE filière MP (2ème année), au lycée Fénelon Sainte-Marie (Paris 8e).

Je participe à deux concours de recrutement de grandes écoles.



Expérience professionnelle :

- collège (6e-5e-4e) et lycée (2nde, Term),

- école d'ingénieur à prépa intégrée (mathématiques en L1-L2, algorithmique en L3),

- TD de maths et de JAVA en L1-L2 à l'université Paris 7,

- colles en ECS, PCSI, MPSI, PC/PC*, MP, MP*,

- maths sup PCSI,

- maths spé MP.



Mes compétences :

Pilote privé

Java

Python

LaTeX

Mathématiques

Maple

SQL

OpenOffice

Microsoft Office