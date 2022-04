Charles Coëspel

Né le 26 Novembre1954

Marié,trois enfants.



A la retraite depuis le premier janvier 2011



FORMATION

1974 : Baccalauréat Fabrication Mécanique (F1)

C.A.P. de dessinateur Industriel.



1976 : Brevet de Technicien Supérieur en

Construction Navale (B.T.S. C.N.)



1980 : Brevet d’Officier Technicien Mécanicien

de la Marine Marchande (OT2).

( revalidé en Brevet de Chef Mécanicien pour navires de moins de 15 000 KW )

2007 : Certificat de qualification Pétrolier et navires citernes.

2009 : Certificat de qualification Navires-Citernes pour Gaz Liquéfiés



LANGUES

- Anglais

- Allemand (notions)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Février 2011 à avril 2011:

Chef mécanicien sur un Tug de chez BINL au Nigeria.



Responsable de l’ensemble Energie-Propulsion, de ses auxiliaires et du personnel d’exécution.

-responsable de la maintenance et de la conduite du navire

(propulsion diesel, production électrique, hydraulique),

pompes, apparaux, sécurité du navire).

-responsable d’une équipe technique, assistance du personnel

observation des règles de sécurité du travail.

-organisation et distribution du travail de maintenance sur l’ensemble du navire.



Mars 2007 à janvier 2011 :

Chef mécanicien sur navires pétrolier/Gazier dans une société Française (Sea-Tankers) .

responsable de l’ensemble Energie-Propulsion, de ses auxiliaires

et du personnel d’exécution.



-responsable de la maintenance et de la conduite du navire

(propulsion diesel, production électrique, hydraulique, Nitrogène,

pompes, apparaux, sécurité du navire).

-responsable d’une équipe technique, assistance du personnel

observation des règles de sécurité du travail.

-organisation et distribution du travail de maintenance sur

l’ensemble du navire.







Décembre 2003 à Mars 2007 :

Chef mécanicien sur des navires (PSV et AHTS) dans une société d’Offshore (Bourbon Offshore Surf) .

responsable de l’ensemble Energie-Propulsion, de ses auxiliaires

et du personnel d’exécution.



-responsable de la maintenance et de la conduite du navire

(propulsion diesel, propulsion diesel électrique, production électrique, hydraulique,

pompes, apparaux, sécurité du navire).

-responsable d’une équipe technique, assistance du personnel

observation des règles de sécurité du travail.

-organisation et distribution du travail de maintenance sur

l’ensemble du navire.



Mai 1981 à décembre 2003 :

Chef mécanicien sur des navires dans une société de dragage (CETRA),

responsable de l’ensemble Energie-Propulsion, de ses auxiliaires

et du personnel d’exécution.



-responsable technique lors des arrêts techniques avec les chantiers de

réparations navales.

-responsable de la maintenance et de la conduite du navire

(propulsion diesel, production électrique, hydraulique,

pompes, apparaux, sécurité du navire).

-suivi de la fin de la construction d'un navire dans les chantiers IHC

en Hollande et responsable des essais techniques (fin de l’année 2000).

-responsable d’une équipe technique, assistance du personnel

observation des règles de sécurité du travail.

-organisation et distribution du travail de maintenance sur

l’ensemble du navire.

-établissement des arrêts techniques, étude des travaux

à exécuter, direction et surveillance de ces travaux avec

les chantiers navals.

-coordination des travaux avec les arrêts pendant l’exploi-

tation du navire.

-gestion des stocks de pièces de rechange

-obtention d’un rendement maximum du navire ( 24 heures

sur 24 ).

-remise en état du matériel en panne dans un minimum de

temps.

-durée du travail journalier entre 12 et 18 heures et même

plus quand c’est nécessaire.



Août 1980 à Décembre 1980 :

Officier mécanicien sur un navire phosphatier (Comanav)

-chef de quart, responsable de la maintenance et