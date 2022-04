Charles COTTIN

LE BON EMPRUNT est une société de courtage en prêts immobiliers éthique qui procède également aux rachats de prêts.

Le fondement de l'activité repose sur la compétence, l'honnêteté et le respect de ses clients.



Le processus est le suivant : analyse de la situation, détermination avec le client de ses objectifs, échanges sur les solutions à envisager, montage du dossier et enfin proposition des banques.



La réactivité est très importante et je le répète la conscience professionnelle est un axe de travail constant.



Vous avez besoin d'un financement, contactez le BON EMPRUNT.











Mes compétences :

Développement commercial

Réseau

Courtage en Prêts

Transactions Immobilières

Recommandation

Négociation contrats

Restructuration de dettes