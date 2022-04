Charles COURNET

Après un Master 2 en Management Commercial à l'IAE Paris 12, je suis parti un an en Australie (rédaction d'un blog et billets audio pour France Bleu) et Asie du Sud Est.



Familiarisé avec les médias et la publicité suite à trois ans d'expérience chez Radio France publicité, j'ai accompagné le développement web B2B de CBNews durant un an.



Après cinq année a commercialiser la marque Le Parisien/Aujourd'hui en France (print/digital/ops) - Team Media (ex Amaury Médias), avec la relation éditeur des suppléments Economique et thématiques, j'ai rejoint Ooreka.fr.

J'ai pu me perfectionner sur le digital, les OPS et la mise en place de partenariats Data aussi bien avec les annonceurs et agences, qu'avec les prestataires DMP.



Enrichi d'une aventure passionnante dans la startup Explore Media (média 100% social) où j'ai accompagné les fondateurs dans la stratégie commerciale, développé l'offre brand content, la com B2B, marketing et partenariats, sur le marché de la vidéo sociale auprès des agences et annonceurs.



Aujourd'hui directeur adjoint de Radio France Publicité, je pilote notamment la publicité nationale et les OPS.



Mes compétences :

Médias

Création de contenus

Web

Internet

Publicité