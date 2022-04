Charles CUVILLIER

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion Management School Paris, j'ai suivi mes études supérieures par la voie de l’alternance, ce qui m’a permis de découvrir le monde professionnel et d’acquérir de l’expérience.



D'abord pendant 2 ans en tant que chargé d’études, assistant commercial et marketing, chez HBS-Research, jeune société en croissance spécialisée dans l’intelligence économique dans le secteur de l’immobilier d’entreprise. Cette expérience m’a fait prendre conscience de l’importance de chaque collaborateur dans une start-up à taille humaine.



Puis un an chez La Française AM en tant qu’assistant chef de produits OPCVM, où j’ai pu à la fois approfondir mes connaissances des marchés financiers mais aussi comprendre les enjeux d’un département marketing d’une société de gestion d’actifs de plus de 500 personnes.



Mes compétences :

Autonomie

Gestion de projet

Informatique

Marketing opérationnel

Travail en équipe

Marketing stratégique

Rigueur

Microsoft Office