Bonjour ,

je me présente , je m'appelle Charles DALBIN , je suis d'origine antillaise né à paris.



Fort d'une longue expérience dans la vente de services aussi bien en B to B qu'en B to C , en France qu'à l'étranger. j' exerce actuellement le métier de distributeur aupres de la société EXTENSO TELECOM filliale du groupe BOUYGES TELECOM apres avoir exercé la profession de consultant en gestion de patrimoine pendant 5 ans auparavant chef de pub aupres de régies publicitaires qui sont elles meme filliale de maisons d'éditions de quotidiens ainsi que revues mensuelles et hebdomadaires.