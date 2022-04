Charles DALET

Diplômé d'École Supérieure de Commerce, je présente un profil dynamique, travailleur, autonome avec une bonne capacité d'adaptation.



Avec un C.V à forte vocation commerciale, j'aime vendre des solutions techniques, produits ou services.

L'atteinte d'objectifs et le travail en équipe sont deux notions importantes pour moi dans ma vision du travail en entreprise.



A l'écoute d'opportunités professionnelles, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

SAP

Négociation

Relationnel

Vente B2C

Esprit d'équipe

Formation professionnelle

Adaptation

Logiciel CRM

Vente B2B

Vente de solutions techniques

Microsoft PowerPoint