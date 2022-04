Charles DAMAGEUX

Après mon bac à Lille, je suis parti à Londres afin d'améliorer mon anglais, durant plus d'une année j'ai travaillé dans un pub fréquenté par la "gentry" britannique, à Kensington.



Ayant intégré l'école de commerce supérieur de Montpellier en alternance, dans le cadre d'un master de commerce international, spécialisation « commerce du vin à l'international ». J'ai ainsi travaillé comme « commercial-export » en Europe pour un domaine viticole de la vallée du Rhône.



De nature optimiste et curieux d'une nouvelle culture, je suis parti vivre à Shanghai pendant six mois. A cette occasion, j’ai travaillé dans un bar à vin très connu ou j’ai pu y faire découvrir mon appétence pour le vin et la gastronomie française. Confronté à une clientèle exigeante et soucieuse de distinction. J'ai pu promouvoir la marque de certaines sociétés dans le cadre d'événements ou de salons.

L’enseignement dispensé à l’ESC de Montpellier ainsi que mes différentes expériences professionnelles ainsi que mon goût pour le vin allié à ma capacité d’adaptation, mon sens de l’autonomie et ma réelle motivation à travailler dans ce domaine, trouveront à s’exprimer au sein de votre groupe. De plus, cet engagement me permettrait de consolider mon potentiel commercial français comme internationale et marquerait, je l’imagine, le début d’une carrière dans votre société.



Espérant avoir suscité l'envie de me rencontrer, je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

.



Mes compétences :

Commerce

Communication

Marketing

Oenologie

Vin

Commerce international

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adaptabilité

wine & food matching