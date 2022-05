Diplômée d'une ESC, spécialité Marketing, complété par un MBA spécialisé dans le secteur du luxe et un master 1 de Sciences politiques, j'offre aujourd'hui une expérience en marketing et communication et plus récemment en consulting dans le secteur de l'IT.



Initiée principalement aux techniques du digital, du marketing et de la communication , je serais heureuse de développer mes connaissances et compétences dans ces domaines au sein de votre entreprise ou votre association.



D'un bon esprit d'équipe, bonne communicante, j'ai su faire preuve lors de mes précédentes expériences, de bonnes capacités d'adaptation qui me permettront de prendre rapidement en main les tâches que vous pourriez me confier.



Je vous remercie de l'attention particulière que vous accorderez à mon profil.



Bien cordialement,

Saphia Quentin

Présente sur LinkedIn (profil en anglais) et Twitter [@SaphiaQuentin]



Nb . Les sujets de mes deux mémoires de recherche lors de mon cursus sont les suivants :



- « La customisation du produit par le consommateur dans le prêt-à-porter de luxe »

- « Lintégration du digital dans la stratégie globale des Maisons de luxe.»



Mes compétences :

TOEIC 860 points

Photoshop

Microsoft Word

Microsoft Excel

Power point

Google Docs

Open office

SEO

Google Analytics

Retail Pro 8

Sphinx

Luxe

Marketing

Communication

International

Sciences politiques,...