Charles DANG

Encadrement équipe technique: définition objectifs d'équipes et individuels, axes d'améliorations, veille au maintien et développement des compétences, planification activité et astreinte.



Mise en oeuvre politique maintenance et entretien (curatif et préventif): établissement plan d'entretien et contrôler la réalisation, mise en oeuvre et suivi des contrats, mise en oeuvre ensemble des dispositions et procédures juridiques en cas de litiges, suivi des garanties (GPA, GD, etc.), gestion des sinistres en fonction des seuils.



Gestion du patrimoine: maintien immeubles, installations et matériel en état de fonctionnement.



Pilotage et exécution des contrats d'exploitation technique réalisés par des prestataires externes.



Dans la programmation annuelle, élaboration et suivi du budget d'entretien courant:



Participation à la programmations travaux GE/GR.



Garant de la sécurité des biens et des personnes: établissement planning, suivi et contrôle des interventions sur les organes de sécurité de l'ensemble du patrimoine géré, veiller à l'actualisation et la mise à disposition du diagnostic technique amiante, du registre de sécurité et du DUERP, élaboration plan de prévention, garantie du respect du cadre règlementaire en matière de sécurité auprès des équipes, du publics accueillis et assistance aux missions de sécurité, dispenser la formation pratique à la sécurité auprès des collaborateurs de la Direction Territoriale.



Animation, Organisation, Coordination et Contrôle de l'activité des équipes de maintenance.



Etablissement, mise en oeuvre et suivi du plan d'entretien du patrimoine.



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation commerciale

Étude de marché

Etude de projet

Gestion de chantier

Management de 5 équipes

Responsable secteur France

Relation client

Gestion SAV