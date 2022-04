Charles DAVANT

"L'indépendance par la connaissance"



Ingénieur spécialisé dans le conseil, l'audit, la sécurité, la création, l'intégration, la gestion et l'administration des systèmes informatiques et architecte infra depuis plus de 22 ans.



RESPONSABILITES :

Architecte de plateformes informatique

Gestion et pilotage des projets WEB

Veille technologique et audit de sécurité

Définition des systèmes informatique / télécom

Sélection et négociation des appels d'offre avec les fournisseurs (services, matériels et logiciels)

Responsable du service help desk

Responsable de l'administration distante de sites : France, USA, Canada et Brésil

Responsable du service d’exploitation



REALISATIONS :

Gestion de l'infrastructure informatique de projets

Comparatif de produits METROLOGIE Open Source

Mise en place d’une infrastructure Cloud (HP ELION)

Consultant pour les projets internes

Administration des systèmes et réseaux

Sécurisation des systèmes informatiques

Etude, réalisation, implémentation et gestion des applications sur les serveurs distants

Création, installation, déploiement et gestion des infrastructures LAN et WAN

Création et gestion du service help desk



Mes compétences :

Conseil

Création d'entreprise

Formation

Informatique

Opensource

Réseaux informatique

Création de site web

Cloud computing

Architecture réseau Internet

GNU/Linux

Clustering Redhat

Architecture informatique

Administration système