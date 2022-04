Charles DE BOISFLEURY

Après avoir décroché mon Bac Scientifique en 2004, je me suis engagé dans un cursus économique d'abord à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne puis à l'Université Paris Dauphine puisque je jugeais cette dernière plus appropriée pour la qualité de ses enseignements. Puis, j'ai choisi de me spécialiser en Economie de la Santé en effectuant un M2 "Economie et Gestion des Organisations Médico-sociales" et d'écrire mon mémoire de fin de cursus sur les études récentes des coûts économiques et socio-économiques induits par la Maladie d'Alzheimer.

Cette année m'a conforté dans ma volonté de m'investir avec détermination et motivation affirmée dans l'étude du secteur médico-sociales afin de trouver des solutions viables économiquement et médicalement face aux enjeux actuels liés à la dépendance, aux nouveaux besoins des personnes âgées et handicapées. Contribuer à apporter des réponses concrètes aux défis essentiels actuels et futurs!



Mes compétences :

Chargé d'études

Démographie

Economie

Etudes economiques

Santé

secteur medico social