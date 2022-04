Charles DE BREMOND D'ARS

Ingénieur de l’Ecole Centrale d’Electronique Paris en majeure « transports et mobilité », j’appartiens à la promotion 2017 et je suis à la recherche de mon premier poste de salarié. La majeure que j’ai choisie (« Transports et mobilité ») est à la jonction des systèmes embarqués et des systèmes d’information, mêlant des compétences dans les deux domaines afin de disposer d’une vision large propice aux projets de grande ampleur. Je suis, par ailleurs, officier de marine de réserve après un VOA Chef de Quart embarqué sur la Frégate « Germinal ». Stagiaire ingénieur chez SEAOWL France en 2015, je viens de terminer mon stage de fin d'études chez SAFRAN Electronics & Defense.



Le monde de l’industrie de l’armement, particulièrement sa composante maritime m’attire beaucoup. Pour débuter ma carrière d’ingénieur, je souhaiterai avoir la possibilité de travailler en collaboration avec vos experts en intégrant une de vos équipes. Je désire mettre ma motivation et mon intérêt pour le monde militaire maritime au service des projets et de l’entreprise. Le métier d’ingénieur I.V.Q me paraît notamment être le plus à même de me permettre de continuer à développer mon expérience et mes qualifications.



En tant qu’ingénieur généraliste, la contribution que je pourrais apporter à vos équipes, à partir de septembre, s’étend de l’électronique à l’informatique. Je dispose également d'une première expérience dans le domaine militaire qui me parait être une valeur ajoutée pour travailler au sein de votre entreprise.



Mes compétences :

SQL

Matlab

Java

VHDL

C++

Android

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language