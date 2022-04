Charles DE CADIER DE VEAUCE

Après une carrière dans l'industrie de la construction, spécialisé dans:

-la réduction de masse des matériaux en béton, économies du coût de la construction induisant une réduction des gaz a effet de serre

- L'amélioration de l'air que nous respirons par l'emploi d'isolant neutres sur la santé et l’environnement



-Pour l'industrie du béton nous produisons des entraineurs d'air solides (16 g/litres) et isolantes (lambda 0.029 à 0°C) ( augmentation de la résistance au gel du béton, allégement , isolation thermique)

-Pour l'ameublement nous produisons des billes de polystyrène et carbone expansés spécifiques aux contraintes de l'ameublement

-Pour L'isolation thermique nous produisons des billes de carbone ( lambda 0.029) qui permettent de réduire l'épaisseur des parois donc de gagner des m2 habitable pour une même surface au sol et de respecter la qualité de l'air intérieur.





Trés ECONOMIQUES, ECOPRODUIT Neutre sur la santé et l'environement, distribués soit sous forme d'isolant en vrac, soit sous forme de béton pret a l'emploi ou manufacturés



