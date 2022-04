Charles DE GUIBERT

Juriste d'Entreprise junior en Droit des Affaires, j'ai eu l'occasion d'acquérir mes compétences en audit, rédaction et gestion lors de diverses expériences.



Sérieux, tenace, disponible et fiable, je mets mes connaissances à la recherche de la solution optimale, en considération du risque encouru et des intérêts en présence.



Ouvert d’esprit et d’un naturel entreprenant, je suis intéressé par toutes les propositions permettant d’enrichir mon parcours.



Mes compétences :

Pack Office

Droit des contrats

Droit des affaires

Droit de la distribution

Droit immobilier

Droit commercial

Veille juridique

Contrat commercial

Gestion de projet

Rédaction

Gestion de contrats